Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 2 ore fa

IT di Stephen King è una delle storie più amate dai fan dell'horror, e con la sua prossima serie TV Welcome to Derry, la scrittrice Shelley Meals ha condiviso sui social una foto della writer's room, scrivendo:

"Primi giorno nella stanza degli scrittori di WELCOME TO DERRY! Galleggiamo tutti qui".

First day of WELCOME TO DERRY writers room! We float down hereðŸÅ½ˆ pic.twitter.com/sj48uvPfAn — Shelley Meals (@1TallGrl) June 14, 2022

IT: Welcome to Derry - titolo provvisorio - si svolgerà negli anni '60, prima che il Club dei Perdenti si formasse. La serie TV farà luce sulle origini del pagliaccio che terrorizza la città, e porterà agli eventi del primo film di Andy Muschietti, del 2017. Le origini di Pennywise sono state narrate brevemente nel libro di King, ma in IT: Capitolo Due (2019) viene rivelato che la creatura è un essere che si è schiantato sulla Terra, proveniente da un'altra dimensione.

Stephen King ha confermato di non avere alcun legame con il nuovo progetto, dichiarando:

"Ora non sto lavorando a Pennywise, non ho intenzione di tornare su IT, è in mano di altre persone: Andy e Barbara Muschietti faranno Welcome to Derry. Credo abbiano una specie di accordo con HBO Max".

Nonostante ciò, l'autore è molto eccitato e speranzoso per la nuova serie TV, e i fan lo sono sicuramente quanto lui.

Fonte: Comic Book