Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 58 minuti fa

Stando alle ultime dichiarazioni, Stephen King sembrerebbe interessato a proseguire la tenebrosa saga di IT.

Il romanzo di King, pubblicato nel 1986, è ambientato nell'immaginaria città di Derry, e ruota attorno al The Loser Club, formato da sei ragazzi, alle prese con una presenza terrificante nella città: Pennywise, un clown che si nutre di bambini.

In una recente apparizione, l'autore ha condiviso con i fan alcune informazioni riguardo il futuro del franchise, ribadendo che non ha alcuna intenzione a revisionare il personaggio dei suoi libri, ma ammettendo che il prequel di HBO Max potrebbe essere una buona idea.

"Penso che quando morirò scomparirò dagli scaffali delle librerie, ma quel f*****o pagliaccio vivrà in eterno nelle menti dei lettori. Non ho alcuna intenzione di tornare su IT...è in mano ad altre persone... Andy e Barbara (Muschietti) credo abbiano una specie di accordo con HBO Max, e faranno 'Welcome to Derry'. Hanno parlato di un prequel, e il che mi incuriosisce. Mi piacerebbe vedere cosa Pennywise combinava prima degli anni '50, sarà interessante", ha spiegato lo scrittore.

La notizia della serie TV era stata pubblicata a inizio anno, e sarebbe stata diretta da Andy Muschietti (IT: Capitolo 1 e 2), mentre Jason Fuchs avrebbe scritto tutti gli episodi.

Da quanto trapelato, lo show dovrebbe svolgersi negli anni '60 esplorando la storia del clown, ma l'idea di svelare tutto, o parte del mistero celato dietro la creatura, farebbe storcere a molti, dato l'elevalo rischio di rovinare l'alone di mistero attorno al temibile personaggio.

Fonte: Screen Rant