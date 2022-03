Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Secondo alcune fonti HBO Max starebbe sviluppando una serie prequel del franchise di film It, che al momento ha come titolo provvisorio Welcome To Derry.

Il progetto sarebbe scritto e prodotto da Jason Fuchs. Andy Muschietti, già regista di It: Parte Uno e It: Part Two, e Barbara Muschietti sarebbero i produttori esecutivi tramite la loro società di produzione Double Dream, mentre Warner Bros. Television sarebbe lo studio.

Basato sul franchise cinematografico, lo show è ambientato prima degli eventi di It: Parte Uno. Quando i bambini iniziano a scomparire nella città di Derry, nel Maine, un gruppo di ragazzi affronteranno le loro più grandi paure quando incontreranno il clown Pennywise. Secondo le fonti il prequel porterà poi agli eventi del primo film del 2017.

Le fonti hanno affermato che è già stata aperta una writer's room, ma sia HBO che Warner Bros. hanno rifiutato di commentare. Non resta quindi che aspettare notizie ufficiali!

