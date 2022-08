Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Negli anni gli Addams hanno avuto un devoto seguito da parte di tantissimi fan: l'ultima opera a loro dedicata, in uscita questo autunno su Netflix è uno spin-off incentrato su Mercoledì Addams, interpretata da Jenna Ortega.

Il nuovo show diretto da Tim Burton è un mistero investigativo infuso di soprannaturale, che segue gli anni della ragazza come studente alla Nervermore Academy, e i suoi tentativi di padroneggiare al meglio le sue abilità psichiche ancora acerbe ma emergenti e di risolvere il mistero soprannaturale che ha coinvolto Morticia e Gomez 25 anni prima, oltre a far fronte alle sue nuove relazioni e amicizie scolastiche.

Netflix ha di recente pubblicato un nuovo video, dove l'attrice protagonista esplora il suo personaggio, raccontando come è stato rappresentato davanti alla cinepresa. Ve lo proponiamo di seguito.

Sebbene il suo personaggio sia stato adattato molto spesso nel corso degli anni, l’attrice ha dichiarato che la ragazza non è mai stata vista da adolescente. Di seguito le sue parole:

"Sai, è divertente, dolce e quasi affascinante ascoltare l’ossessione di questa bambina di otto anni per sangue, budella e omicidi. Man mano che cresce, il suo atteggiamento cambia. Devo dire che è stato davvero interessante capire come portare avanti la storia in qualche modo, ma come possiamo rimanere fedeli al suo essere impassibile? É stato un po’ un problema ed una sfida. Non ho mai avuto l’opportunità di interpretare un personaggio così iconico prima. So che è amata e non voglio rovinarla".

Fonte: Comic Book