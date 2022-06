Scritto da: Simone Sagona - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Quasi due anni fa, faceva il suo debutto su Netflix, l'atipica serie TV Warrior Nun. Questa sera, dopo una lunghissima attesa, possiamo finalmente gustarci il primo teaser trailer della seconda stagione.

Di seguito il video mostrato dalla società di streaming al Netflix Geeked Week.

Il primo set di episodi si era concluso con alcune importanti rivelazioni: non solo l'angelo Adriel è effettivamente vivo, ma è anche un demone, e Padre Vincent è in realtà un seguace di Adriel.

Praticamente, tutto ciò in cui Ava credeva e che aveva imparato, era una bugia.

Il nuovo capitolo di Warrior Nun, che ha tutte le carte in regola per essere esplosivo, arriverà sulla piattaforma di streaming questo inverno. Nell'attesa, abbiamo tutto il tempo di concederci un sano rewatch!

Per tutti gli ultimi aggiornamenti, vi rimandiamo alla sezione dedicata.

Fonte: Comic Book