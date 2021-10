Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Meena Rayann vive a Londra ed è un'attrice. Ha recitato in film come The Time of Their Lives (2017), Exodus (2018), Attenti a quelle due (2019), No Love Lost (2021) e The Mauritanian (2021). È conosciuta al grande pubblico per essere apparsa in Game of Thrones nel ruolo di Vala, una prostituta della città di Meereen che compare nella sesta stagione della famosissima serie TV.

La Rayann avrà un ruolo ricorrente nella seconda stagione di Warrior Nun, la serie TV ispirata agli omonimi romanzi manga e creata da Simon Barry (Continuum) il quale funge anche da showrunner e da produttore esecutivo insieme a Stephen Hegyes (Fifty Dead Men Walking) e Terri Hughes Burton (Eureka, The 100).

Meena Rayann interpreterà Yasmine Amunet, una suora copta che è inoltre una studiosa e una giornalista freelance. Yasmine è un personaggio positivo, spassoso e spensierato, a quanto riporta la descrizione fornitaci da Deadline.

Insieme alla giovane attrice, altri due volti noti allargheranno le fila del cast del nuovo capitolo di Warrior Nun: Jack Mullarkey (Vikings) e Richard Clothier (Animali Fantastici e Dove Trovarli).

Mullarkey interpreterà Miguel, un attivista carismatico ma misterioso che viene coinvolto nella missione di Ava. È un custode di molti segreti, e per gli estranei è molto difficile comprenderlo.



Clothier è il Cardinale William Foster, secondo in comando in Vaticano. Un uomo schietto, leale e brillante il quale ha adempiuto ai suoi doveri alla lettera fin dalla sua entrata nella chiesa.

In attesa di nuove informazioni circa il secondo capitolo della serie TV, la prima stagione è adesso disponibile su Netflix.

Fonte: Deadline