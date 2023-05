Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 11 ore fa

Durante i Netflix Upfronts il gigante dello streaming ha confermato che la quinta stagione di Virgin River arriverà questo autunno, una notizia che potrebbe deludere i fan impazienti per i nuovi episodi. Tuttavia, Netflix ha seguito questa rivelazione con un annuncio importante.

Anche se il debutto del prossimo capitolo è ancora a mesi di distanza, la piattaforma ha annunciato il rinnovo della serie TV per una sesta stagione. Questa decisione non dovrebbe stupire, considerando come la popolarità dello spettacolo si è consolidata durante le sue prime quattro stagioni.

Jinny Howe di Netflix ha espresso il suo entusiasmo per il futuro dello show, e ha anche fornito qualche anticipazione riguardo la prossima quinta stagione, promettendo che Virgin River continuerà a dare ai fan quello che hanno amato fin dall'inizio:

"La serie rappresenta una comunità di cui ci sentiamo tutti parte. È confortante e offre speranza, e penso che queste siano cose di cui le persone non si stancheranno mai. Sarà interessante vedere come questo universo continuerà a crescere, ad accogliere nuovi personaggi e a riportare vecchi volti. Molto è stato anticipato nel finale della quarta stagione, quindi sarà davvero emozionante vedere come tutto culminerà nella stagione 5".

Fonte: Comic Book