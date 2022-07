Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 11 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Per i fan di Virgin River l'attesa sta per terminare: i nuovi episodi della quarta stagione saranno presto disponibili su Netflix.

Il trailer ufficiale della nuova stagione mostra le prime immagini inedite; la gravidanza di Mel (Alexandra Breckenridge) e l'impatto che questa decisione di diventare madre porterà sulla sua relazione con Jack (Martin Henderson), sono i temi evidenti per il ritorno della serie TV.

Il nascituro potrebbe essere sia di Jack che del defunto marito di Mel, visto che si è sottoposta a una pratica di inseminazione. Mentre il dottore dice alla coppia che possono risolvere l’incognita della paternità con un test non invasivo, Jack si rivela contrario a questa ipotesi:

"Non posso farlo adesso. Se scopriamo che Mark è il padre, potrebbe cambiare quello che sento per il nostro bambino".

Questo non è l'unico dilemma da sciogliere. Infatti, a preoccupare Mel, è la propensione di Jack al bere eccessivo, nonostante le sue rassicurazioni apparenti sullo smettere. Nel frattempo, si gioisce per il ritorno di Hope (Annette O’Toole) dopo l’incidente d’auto, che l’ha coinvolta nel fine della terza stagione, mentre Doc (Tim Matheson) ha assunto un nuovo affascinante medico, interpretato da Mark Ghanimé, per la clinica. Intanto Brady (Benjamin Hollingsworth) è in prigione con l’accusa di aver sparato a Jack.

Basata sull’omonima saga di romanzi rosa di Robyn Carr, lo show statunitense ideato da Sue Tenney non finirà con la quarta stagione, infatti è ufficiale la notizia del rinnovo per una quinta.

La quarta stagione di Virgin River sarà disponibile dal 20 luglio su Netflix.

Fonte: Screen Rant