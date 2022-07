Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Dopo quattro stagioni, la creatrice e sceneggiatrice Sue Tenney ha deciso di lasciare la serie TV di successo Virgin River per dedicarsi ad altri progetti.

Tenney sarà sostituita da Patrick Sean Smith (Supernatural) che inizierà a lavorare per la confermata quinta stagione.

In una recente intervista, Smith, ha spiegato la nuova situazione:

"Sue era passata ad altri progetti e io avevo lavorato con Netflix a Dolly Parton: Le Corde del Cuore, quindi avevamo un rapporto di collaborazione preesistente. Ero già un fan ed ero super elettrizzato quando sono venuti da me con questa offerta. Il cast tiene molto alla serie TV e ai fan, e vuole portare in scena il miglior show possibile. Penso che lo abbiano fatto nelle ultime quattro stagioni, quindi è più facile per me raccogliere il testimone e continuare la corsa per la prossima stagione".

Lo showrunner ha continuato, svelando dei dettagli sulla nuova stagione:

"C'è molto da fare e mi ci è voluto un po' per capire cosa hanno passato tutti i personaggi, dove si stanno dirigendo e dove vorrei che andassero. Voglio che sia più semplice possibile. La quinta stagione riprenderà subito dopo la quarta. Non ci sarà alcun salto temporale".

Ci saranno probabilmente altre stagioni oltre la quinta, visto che lo show statunitense si basa sulla saga dei romanzi rosa di Robyn Carr, che ne conta quasi venti, quindi è presente molto materiale da sviluppare. Le riprese della nuova stagione dovrebbero iniziare nei prossimi mesi, per arrivare ad un rilascio, probabilmente, per il prossimo anno.

Virgin River è disponibile su Netflix con le prime quattro stagioni.

Fonte: TVLine