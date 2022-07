Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

"La prospettiva spesso è la chiave della felicità".

Netflix prepara il terreno per un’estate romantica, donando ai fan di Virgin River la possibilità di godersi i nuovi episodi della quarta stagione. Tra le serie TV drammatiche di maggior successo, Virgin River ha raggiunto il cuore di numerosi spettatori.

Trama e cast

Il finale della terza stagione si è concluso con il Re di tutti i cliffhanger: Mel (Alexandra Breckenridge) ha rivelato a Jack (Martin Henderson) di essere incinta ma di non sapere chi sia il padre del bambino. Precedentemente, infatti, l'infermiera aveva deciso di procedere con l'inseminazione artificiale (tramite lo sperma dell'ex marito defunto Mark) per diventare madre, visto che Jack non voleva altri figli.

Ma Jack deve anche affrontare le questioni famigliari. Charmaine (Lauren Hammersley), infatti, è determinata ad ottenere la custodia esclusiva dei gemelli, ma Jack può contare anche su sua sorella Brie (Zibby Allen) e sulle sue competenze legali.

Inoltre, il caso della sparatoria è ancora aperto. Alla fine del terzo capitolo, la polizia ha arrestato Don Brady (Benjamin Hollingsworth), ma esistono dei dubbi sulla sua presunta colpevolezza.

Restano in sospeso, infine, i destini di Hope (Annette O'Toole), che non è ancora fuori pericolo a causa dell’incidente, e della storia tra Ricky (Grayson Gurnsey) e Lizzie (Sarah Dugdale), in seguito all'annuncio del ragazzo di volersi arruolare nei Marines.

Nei minuti finali del finale della terza stagione, inoltre, è entrato in scena anche un nuovo enigmatico, affascinante medico della clinica, Cameron Hayek, interpretato da Mark Ghanimé.

La sinossi della quarta stagione recita:

"Nonostante non sappia se il bambino sia del marito morto Mark o di Jack, all’inizio della quarta stagione, Mel è ottimista. Per anni ha desiderato essere madre ed il suo sogno è sempre più vicino. Mentre Jack è di supporto ed è emozionato, la domanda sulla paternità continua ad attanagliarlo. A complicare le cose è l’arrivo di un nuovo dottore, intenzionato a crearsi una propria famiglia".

Oltre al cast principale già citato, saranno presenti:

Tim Matheson (Vernon "Doc" Mullins);

(Vernon "Doc" Mullins); Colin Lawrence (John “Preacher” Middleton);

(John “Preacher” Middleton); Chase Petriw (Christopher);

(Christopher); Nicola Cavendish (Connie);

(Connie); Teryl Rothery (Muriel);

(Muriel); Stacey Farbe r (Tara Anderson);

r (Tara Anderson); Marco Grazzini (Mike Valenzuela);

(Mike Valenzuela); David Cubitt (Clavin);

(Clavin); Kai Bradbury (Denny Cutler).

Inoltre, ci potranno essere dei nuovi flashback di Mark, interpretato da Daniel Gillies.

Produzione e approfondimenti

Basata sulla saga degli omonimi romanzi rosa di Robyn Carr, la serie TV è una produzione Sea To Sky Productions ULC. Sue Tenney (Good Witch) è la creatrice, che compare anche tra i produttori esecutivi, che sono Roma Roth, Chris Perry e Jocelyn Freid.

Il progetto debutta nel 2019. Il successo ottenuto ha permesso la nascita di una seconda e terza stagione, uscite nel 2020 e nel 2021, fino al rinnovo di una quarta e quinta stagione, avvenuto a settembre dello scorso anno. Dopo tutto, la showrunner Tenney, aveva precedentemente dichiarato:

"L’obiettivo è sempre stato quello di realizzare più stagioni possibili. Questo finché ci saranno libri a cui ispirarsi e ovviamente l’appoggio di Netflix".

Pur rifacendosi ai libri, lo show statunitense, se ne discosta, in un certo modo, nel corso dei capitoli già disponibili. Per esempio, Tenney, ha scelto di creare più tensione e desiderio tra Mel e Jack rispetto ai romanzi. I due protagonisti Alexandra Breckenridge e Tim Matheson hanno ruoli ricorrenti in This Is Us.

Trailer e data di uscita

I dodici episodi della quarta stagione di Virgin River saranno disponibili in streaming dal 20 luglio su Netflix.