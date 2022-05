Virgin River 4: annunciata la Data di Uscita della nuova Stagione

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Netflix ha annunciato la data di uscita della quarta stagione della serie TV Virgin River, condividendo anche le prime foto e svelando la trama ufficiale.

Basato sui romanzi rosa rosa di Robyn Carr, lo show è creato da Sue Tenney e vede protagonista Melinda Monroe (Alexandra Breckenridge).

Il finale della terza stagione si era concluso con un grande cliffhanger: Mel aveva rivelato a Jack (Martin Henderson) di essere incinta ma di non sapere chi fosse il padre del bambino. Precedentemente, infatti, l'infermiera aveva deciso di procedere con l'inseminazione artificiale per diventare madre, visto che Jack non voleva altri figli.

La sinossi della quarta stagione recita così:

"Nonostante non sappia se il suo bambino sia di Mark o di Jack, Mel inizia la quarta stagione con un senso di ottimismo. Per anni desiderava diventare madre e il suo sogno è un passo più vicino alla realtà".

Jack, dal canto suo, continua a sentirsi tormentato dalla questione paternità. Le cose si faranno più complicate all'arrivo di un nuovo affascinante dottore (Mark Ghanimé). Mentre Hope (Annette O'Toole) sta ancora guarendo dal suo incidente d'auto, ma gli effetti psicologici persistenti della sua lesione cerebrale avranno profonde conseguenze sia per lei che per Doc (Tim Matheson). Brie (Zibby Allen), intenta a dimostrare l'innocenza di Dan (Benjamin Hollingsworth), l’uomo che ama, si ritrova inaspettatamente in una relazione più stretta con Mike. Preacher (Colin Lawrence), invece, instaurerà un nuovo legame romantico nonostante nutra la speranza di ritrovarsi con Christopher (Chase Petriw) e Paige (Lexa Doig). Infine, continuerà la complicata storia d'amore tra Ricky (Grayson Maxwell Gurnsey) e Lizzie (Sarah Dugdale).

I dodici episodi della quarta stagione di Virgin River saranno disponibili dal 20 luglio su Netflix.

Fonte: Deadline