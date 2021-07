Scritto da: Maria Anna Cappelleri - Data di pubblicazione: 11 giugno 2021

A pochi giorni dall'annuncio della data di uscita dei nuovi episodi di Virgin River, Netflix ha appena rilasciato il trailer della terza stagione, un video di ben due minuti che ci dà qualche succoso indizio sulla trama delle puntate che potremo vedere tra qualche settimana.

Sembra che per i due protagonisti, Jack e Mel - interpretati rispettivamente da Martin Henderson (Grey's Anatomy) e Alexandra Breckenridge (This is Us) - le cose si complicheranno parecchio.

Se non avete mai visto Virgin River, che è basata sui romanzi di Robyn Carr, potete farvi un'idea dando un'occhiata alla nostra recensione senza spoiler.

Se invece siete già fan della serie, e non vedete l'ora che arrivi il 9 luglio, buona visione con il trailer qui sotto:

Fonte: Deadline