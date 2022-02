Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 7 ore fa

La star di Fast and Furios, Vin Diesel, è di nuovo in studio di registrazione per nuove avventure del MCU, in particolare per dar voce al personaggio di Groot dei Guardiani della Galassia.

L’attore californiano ha recentemente fornito un entusiasmante aggiornamento sulla sua interpretazione del personaggio. Nel suo ultimo post su Instagram, infatti ha condiviso un video di se stesso in studio di registrazione al lavoro per dare voce ad uno dei protagonisti del terzo capitolo.

Sebbene Vin Diesel non abbia chiarito in maniera specifica di quale produzione si trattasse, si può ipotizzare che la voce di Groot abbia lavorato non solo allo show in arrivo su Disney+ ma anche allo speciale natalizio di Guardiani della Galassia, il cui notevole ritardo è dipeso dalla complessa situazione sanitaria dovuta alla pandemia.

Recentemente sono stati svelati alcuni dettagli della nuova serie TV I Am Groot, con protagonista il vegetale più amato del MCU e il suo amico Drax, interpretato ancora per poco dall'ex wrestler Dave Bautista.

Non si conosce ancora la data di uscita del nuovo show Marvel, ma la certezza è che sarà rilasciato su Disney+.

Fonte: Screen Rant