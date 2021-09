Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Durante l'evento di Netflix TUDUM, sono stati presentati molti video di serie TV, tra cui una clip promo del sequel della popolare serie TV Vikings. Il video regala le prime sequenze dell'atteso progetto Vikings: Valhalla, che debutterà nel 2022, dove si assiste all'arrivo di Leif Eriksson, uno dei vichinghi più famosi, e a molte scene d'azione e combattimenti.

La serie TV seguirà le avventure di alcuni dei vichinghi più famosi mai vissuti, come Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter, Harald Hardrada e il Re normanno William il Conquistatore. I protagonisti lotteranno per la sopravvivenza all'interno di un mondo in continuo cambiamento. La storia inizierà dalla morte di Re Edoardo il Confessore che porterà a dei tumulti tra tre nobili che rivendicano il trono inglese.

Jeb Stuart sarà showrunner e sceneggiatore, mentre dietro la macchina da presa ci saranno anche Stephen St. Leger e Hannah Quinn.

Nel cast saranno presenti Sam Corlett (Le Terrificanti Avventure di Sabrina), Frida Gustavsson, Leo Suter, Bradley Freegard, Jóhannes Jóhannesson (Cursed), Laura Berlin, David Oakes e Caroline Henderson, Pollyanna McIntosh e Asbjørn Krogh Nissen.

Fonte: Comic Book