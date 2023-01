Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 07 gennaio 2023

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

“Ritengo che tu sia qui per uno scopo più grande che combattere. Ritengo che tu sia qui per trovare una vita migliore”.

Uno dei progetti punta di Netflix, Vikings Valhalla, sta per tornare con un set di nuovi episodi. Dopo poche settimane dal debutto, avvenuto lo scorso 25 febbraio, il colosso dello streaming di Los Gatos aveva confermato il rinnovo del sequel di Vikings.

Trama e cast

Ambientata un secolo dopo le conquiste di Ragnar e dei suoi discendenti, la serie TV è la cronaca della fine dell’era dei Vichinghi e racconta le gesta dei più famosi. L’inizio prende spunto dall'evento storico del massacro dei danesi residenti in Inghilterra il giorno di San Brizio, nel novembre del 1002, ordinato da Re Etelredo. Seguono cronache anglosassoni e saghe scandinave che legano le esistenze di personaggi storici di grande carisma quali il leggendario esploratore Leif Eriksson (Sam Corlett), la sua impavida e tenace sorella Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) e l’ambizioso principe del Nord Harald Sigurdsson (Leo Suter).

Quando le tensioni tra i capi vichinghi e la casa reale inglese raggiungono un sanguinario punto di rottura e gli abitanti scandinavi sono divisi tra credenze cristiane e pagane, questi tre leggendari personaggi intraprendono un epico viaggio attraverso mari e campi di battaglia, combattendo per la sopravvivenza e per la gloria.

Il finale del primo capitolo ha mostrato le feroci lotte che i protagonisti devono affrontare per trovare un proprio riconoscimento lasciando gli spettatori col fiato sospeso. Cosa succederà? Leif ucciderà il nipote di Barbaforcuta? Dove sono diretti Freydis e Harald? Che ne sarà di Olaf adesso che ha disertato? E il trono di Inghilterra chi spetterà: a Emma o Ælfgifu?

La seconda stagione "vede i nostri eroi poco dopo la tragica caduta di Kattegat; un evento che ha infranto i loro sogni e mutato i loro destini", secondo la descrizione ufficiale di Netflix, "trovandosi improvvisamente fuggiaschi in Scandinavia, sono costretti a mettere alla prova le loro ambizioni e il loro coraggio in mondi oltre i fiordi di Kattegat".

Nel cast, oltre a Corlett, Gustavsson e Suter, sono stati confermati Bradley Freegard (King Canute), Jóhannes Haukur Jóhannesson (Olaf Haraldsson), Caroline Henderson (Jarl Haakon), Laura Berlin (Emma di Normandia), David Oakes (Earl di Godwin) e Louis Davison (Principe Edmund). Saranno infine presenti come nuovi personaggi il generale bizantino Maniakes (Florian Munteanu) e il sovrano di Jómsborg Harekr (James Bradley).

Produzione, curiosità e anticipazioni

Lo show, di produzione canadese e irlandese, scritta e creata da Jeb Stuart e Michael Hirst (Vikings, I Tudors) narra le avventure di alcuni famosi vichinghi esistiti realmente all’inizio dell’XI secolo. Durante gli episodi si muovono diversi personaggi storici, tra cui Leif Eriksson, celebre esploratore islandese, considerato come il primo europeo a sbarcare in America. Suo padre aveva precedentemente creato due insediamenti vichinghi in Groenlandia. Leif, durante un breve soggiorno in Norvegia, si converte al cristianesimo. Molto conosciuto in diversi paesi, questo esploratore è celebrato nella ricorrenza del 9 ottobre negli USA.

Anche Freydís Eiríksdóttir è un personaggio storico. Nelle Saghe della Vinlandia (che contengono le informazioni sulla colonizzazione vichinga dell’America), viene descritta come una donna forte che si unì a una spedizione diretta verso il Vinland, nell'America settentrionale.

Harald III Sigurdsson, invece, è stato il re di Norvegia tra il 1047 e il 1066, dopo aver lavorato come mercenario e comandante militare. Il sovrano – conosciuto per la tentata invasione dell’Inghilterra – è stato il protagonista di diverse imprese.

L’attore britannico Suter, uno dei protagonisti, ha rivelato che i tre personaggi principali saranno portati all’estremo, in un escalation che promette di non fermarsi qui. Suter ha poi ricordato quanto il vero vichingo che ha ispirato Harald sul piccolo schermo abbia avuto una vita straordinaria. Inoltre ha menzionato una possibile storia tra lui e Frida Gustavsson, Freydis:

"Sono due persone che hanno molto di cui parlare e funzionano bene assieme. Allo stesso tempo, però, ci sono grandi forze e passioni che li separano. Come in ogni storia d’amore, poi, è tutto così semplice per certi aspetti, ma anche così complicato per altri. La seconda stagione, dunque, sarà un viaggio per loro e vedremo questi due determinati personaggi con i propri radicati principi scoprire cosa il mondo riserverà loro".

Mentre Sam Corlett, che interpreta il fratello di Freydis ha anticipato ai fan:

"Vedrete che incontrerete un Leif molto diverso. Leif ora è motivato e sta tirando fuori suo padre da ogni poro del suo corpo”.

La vera grande novità del secondo capitolo potrebbe essere rappresentata da un cambio di ritmo. Questo perché il creatore e sceneggiatore Jeb Stuart ha scoperto di amare le scene più lente e i momenti più misurati:

"Mi piacciono ancora la velocità e il ritmo. Ma limitare il numero di personaggi, spostarli in orbite diverse e creare lentamente certe sorprese è stata la mia parte preferita. Posso aggiungere che non sono esclusi nel prossimo futuro salti temporali e insperati comeback".

Trailer e data di uscita

I nuovi otto episodi di Vikings: Valhalla saranno rilasciati il 12 gennaio sulla piattaforma di streaming Netflix.

Di seguito il trailer pubblicato sui canali social ufficiali.