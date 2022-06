Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 33 minuti fa

La star Goran Visnjic si unirà al cast della terza stagione di Vikings: Valhalla. L'attore interpreterà Erik il Rosso, il leggendario vichingo padre di Leif Eriksson (Sam Corlett) e Freydis (Frida Gustavsson), che vive in esilio in Groenlandia per i crimini commessi in Islanda e Norvegia.

Lo show creato da Jeb Stuart come sequel di Vikings ha debuttato a febbraio su Netflix, e ha rapidamente ottenuto un rinnovo di due stagioni dopo una forte apparizione nella Top 10 della piattaforma. Il dramma inizia all'inizio dell'XI secolo e racconta le avventure di alcuni dei più famosi vichinghi mai vissuti: Leif Eriksson, Freydis Eriksdottir, Harald Hardrada (Leo Suter) e il re normanno Guglielmo il Conquistatore. Questi uomini e donne combattono per la sopravvivenza in un mondo in continua evoluzione.

Oltre Corlett, Gustavsson e Suter il cast comprende Bradley Freegard, Jóhannes Jóhannesson, Laura Berlin, David Oakes e Caroline Henderson. Visnjic ha recitato in varie serie TV, tra cui E.R. Medici in Prima Linea, Extant e Timeless, ed è recentemente comparso nella seconda stagione di The Boys.

