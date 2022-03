Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Il team di Vikings: Valhalla è già al lavoro su una seconda e terza stagione dopo il lancio della serie storica di Netflix.

La serie TV spin-off di Vikings ha ricevuto un ordine di 24 episodi, che Netflix conferma ora sarà suddiviso in tre stagioni da 8 episodi. Jeb Stuart tornerà come creatore, showrunner e produttore esecutivo per entrambe le prossime stagioni, insieme alle star Sam Corlett (Leif Eriksson), Frida Gustavsson (Freydis Eriksdotter) e Leo Suter (Harald Sigurdsson).

Scritta e creata sempre da Michael Hirst (Vikings) insieme a Jeb Stuart, la serie TV è ambientata più di mille anni fa, oltre cento anni dopo la serie originale, all'inizio dell'XI secolo e racconta le gesta eroiche di alcuni dei più famosi vichinghi mai vissuti. Il leggendario esploratore Leif Eriksson (Sam Corlett), la sua focosa e testarda sorella Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) e l'ambizioso Principe nordico Harald Sigurdsson (Leo Suter). Mentre le tensioni tra i Vichinghi e i reali inglesi raggiungono un sanguinoso punto di rottura e gli stessi Vichinghi si scontrano sulle loro convinzioni cristiane e pagane contrastanti, i tre protagonisti iniziano un viaggio epico che li porterà attraverso oceani e campi di battaglia, dal Kattegat all'Inghilterra e oltre, mentre combattono per la sopravvivenza e la gloria.

La produzione della seconda stagione è terminata, e Netflix prevede di lanciare gli episodi nel 2023.

Le riprese della terza stagione inizieranno invece questa primavera.

Fonte: Variety