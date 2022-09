Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

A pochissimi mesi dall'annuncio dell'inizio delle riprese del revival di Paso Adelante, arriva l'annuncio che tutti i fan della serie spagnola attendevano con trepidazione: UPA Next è prossimo al debutto. A darne la notizia è stata la pagina Instagram dello spettacolo, la quale ha rivelato che UPA Next andrà in onda a partire da domenica 11 settembre.

Dopo 17 anni e 84 episodi (173 in Italia) trasmessi dal 2002 al 2005, l'atrio della suola di Carmen Arranz tornerà quindi presto a riempirsi. A luglio è stata proprio una delle attrici protagoniste, Beatriz Luengo (volto di Lola Fernandez) ad annunciare l'inizio delle riprese del reboot UPA Next.

Gli otto episodi saranno disponibili in Spagna sulla piattaforma Atresplayer Premium, mentre per il debutto in Italia non ci sono ancora notizie ufficiali.

UPA Next vedrà tra i protagonisti le star della serie madre Beatriz Luengo (Lola), Miguel Angel Munoz (Rober) e Monica Cruz (Silvia). Alla veneranda età di 87 anni, inoltre, Lola Herrera tornerà nel ruolo della direttrice della scuola Carmen Arranz. Tra i volti nuovi, invece, saranno presenti Lucas Velasco e Marta Guerras nei panni dei nuovi insegnati Luiso e Sira, mentre Claudia Laschispa, Quique Gonzalez, Monica Mara, Marc Betriu, Karina Soro, Alex Medina, Marc Soler, Almudena Salort e Nuno Gallego saranno i nuovi alunni.