Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

La nuova serie poliziesca di Hulu Under The Banner of Heaven con Andrew Garfield ha ufficialmente fissato una data per la prima.

La serie limitata FX è basata sul libro di Jon Krakauer e racconta i famigerati omicidi di Lafferty del 1984 avvenuti nello Utah. Garfield interpreta il detective Pyre, un devoto mormone che indaga sui crimini brutali e di conseguenza entra in conflitto con la sua fede.

Su Twitter, Hulu ha confermato che Under The Banner of Heaven sarà rilasciato il 28 aprile.

There's nothing scarier than the truth. FX’s Under the Banner of Heaven - starring Andrew Garfield, Sam Worthington, and Daisy Edgar-Jones - premieres April 28. Only on @hulu. pic.twitter.com/6TJkBkKqXb — Hulu (@hulu) March 8, 2022

La miniserie sarà composta da sette episodi che verranno resi disponibili settimanalmente sulla piattaforma di streaming. Scritto da Dustin Lance Black (Big Love), lo spettacolo presenta un cast stellare, tra cui Daisy Edgar-Jones, che interpreta Brenda Lafferty, Sam Worthington e Wyatt Russell.

A differenza di molti degli ultimi drammi polizieschi, Under The Banner Of Heaven è basato sulla vita reale ed è saldamente radicato in temi religiosi. La serie cerca di evidenziare il ventre oscuro del fondamentalismo religioso e come una fede incrollabile possa creare motivazioni violente.

Fonte: Screen Rant