Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Dopo aver recitato ne Gli Occhi di Tammy Faye al fianco di Jessica Chastain, in Tick, Tick... BOOM! e dopo aver ripreso il suo ruolo di Peter Parker in Spider-Man: No Way Home, Andrew Garfield è pronto per un nuovo progetto - di cui è stato appena rilasciato il primo trailer.

Stiamo parlando della serie TV di FX Under the Banner of Heaven, che verrà rilasciata su Hulu il prossimo mese. Lo spettacolo è basato sul libro di Jon Krakauer e racconta i famigerati omicidi di Lafferty del 1984 avvenuti nello Utah. Garfield interpreta il detective Pyre, un devoto mormone che indaga sui crimini brutali e di conseguenza entra in conflitto con la sua fede.

L'attore reciterà al fianco di Daisy Edgar-Jones, Sam Worthington, Denise Gough, Wyatt Russell, Billy Howle, Gil Birmingham, Adelaide Clemens, Rory Culkin, Seth Numrich, Chloe Pirrie e Sandra Seacat.

La sinossi ufficiale di Under the Banner of Heaven recita: "Under the Banner of Heaven è una serie limitata ispirata all'omonimo bestseller true crime di Jon Krakauer. La fede di un devoto detective viene messa alla prova mentre indaga su un brutale omicidio, che sembra essere collegato alla spirale di una stimata famiglia dello Utah verso il movimento LDS (The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints) e la loro sfiducia nel governo. Andrew Garfield interpreterà Pyre, un anziano impegnato con la sua Chiesa e la sua famiglia, ma inizia a mettere in discussione alcuni degli insegnamenti della Chiesa attraverso il suo contatto con un sospetto assassino. Daisy Edgar-Jones interpreta Brenda, una giovane fedele vittima di un brutale omicidio".

Under the Banner of Heaven sarà rilasciato il 28 aprile su FX su Hulu.

Fonte: Comic Book