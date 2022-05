Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Il nuovo progetto di Darren Star (creatore di Emily in Paris) e Jeffrey Richman (Modern Family) che avrà Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother) come protagonista, ha ufficialmente una data di uscita.

Originariamente annunciato ad agosto dello scorso anno, Uncoupled sarà un ritorno sulla piattaforma per Harris, che è conosciuto anche per il suo incredibile ruolo di Conte Olaf in Una Serie di Sfortunati Eventi. L'attore interpreterà Michael, un quarantenne recentemente divorziato che deve affrontare sia la fine di una lunga relazione dopo che suo marito lo ha lasciato, sia le difficoltà che derivano dal ritrovarsi improvvisamente single nella Grande Mela.

Netflix ha quindi da poco rivelato la data di uscita dello spettacolo tramite un teaser trailer, oltre ad alcune immagini.

Nella clip, Michael (Harris) fantastica di rompere un mazzo di rose in un impeto di rabbia, mentre le immagini della sua recente separazione, delle serate fuori e della vita di appuntamenti futuri occupano lo schermo. Il trailer cattura perfettamente il tono della serie, che esplorerà una storia sincera e divertente sullo sfondo della vivace vita notturna di New York.

Uncoupled debutterà su Netflix con 8 episodi da 30 minuti ed è co-prodotto dallo stesso Harris. Con l'eminente simpatia di Harris e la vasta esperienza di Star nelle precedenti serie di commedie romantiche di successo come Emily in Paris, Sex and the City e Younger, sembra che Uncoupled abbia del grande potenziale.

Uncoupled sarà rilasciato su Netflix il 29 luglio.

