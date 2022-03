Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

La star di Friends Lisa Kudrow afferma che "le piacerebbe vedere" una versione modernizzata della sitcom incentrata su Rachel (Jennifer Aniston), Monica (Courteney Cox), Phoebe (Kudrow), Joey (Matt Le Blanc), Chandler (Matthew Perry) e Ross (David Schwimmer).

Kudrow ha interpretato Phoebe Buffay in tutte e dieci le stagioni di Friends, che ha mandato in onda 236 episodi tra il 1994 e il 2004 sulla NBC. Alla premiere del suo nuovo film, a Kudrow è stato chiesto di un reboot o un revival di Friends:

"Non credo che ci sarà un reboot di Friends. Voglio dire, non con nessuno di noi. Io sosterrei un reboot con nuovi attori. Mi piacerebbe vedere quale sarebbe la versione di oggi".

Kudrow aveva precedentemente abbattuto le speranze di un revival:

"Non credo ci sarà una reunion ufficiale. Sarebbe divertente, ma di cosa si tratterebbe? Pensateci. La cosa che ci è piaciuta di più dello spettacolo era che avevano vent'anni ed erano una famiglia. Ora hanno tutti una famiglia loro, quindi cosa guarderemmo?".

Friends è disponibile su Netflix, mentre lo speciale è disponibile su NOW.

