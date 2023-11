Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 29 ottobre 2023

La star di Friends Matthew Perry, che ha fatto conoscere al mondo l'adorabile personaggio di Chandler Bing, è morto all'età di 54 anni.

Secondo un recente rapporto, fonti delle forze dell'ordine hanno affermato che l'attore è stato ritrovato ieri notta in una casa nella zona di Los Angeles, in cui sembra che Perry sia annegato. Il rapporto rivela inoltre che i primi soccorritori si sono precipitati a casa su una chiamata per arresto cardiaco e che è stato trovato in una vasca idromassaggio a casa.

È stato inoltre confermato che non è stata trovata droga sulla scena e che non è stato commesso alcun reato.

Perry ha recentemente scritto un libro che descrive dettagliatamente le sue lotte con la dipendenza dalla droga nel corso della sua carriera, intitolato The Big Terrible Thing. Nel libro l'attore è incredibilmente onesto riguardo al suo viaggio, e ha affermato che spera le sue parole e la sua storia possano aiutare chi sta combattendo le sue stesse dipendenze, facendoli sentire meno soli:

"È un libro sull'ascesa della mia fama, il tutto mentre combatto questa orribile dipendenza", aveva raccontato Perry. "È dedicato a 'tutti i malati là fuori. Sapete chi siete'. E il punto è insegnare che la dipendenza può colpire chiunque e far sentire le persone meno sole. Ci deve essere qualche ragione per cui sono ancora qui, dopo aver fatto tutte queste cose folli, e sono giunto alla conclusione che è per scrivere un libro che aiuterà le persone che stanno attraversando la mia stessa situazione. Inoltre, volevo che il pubblico in generale si rendesse conto di quanto sia difficile smettere e non giudicasse le persone che ne fanno uso. Perché è davvero, davvero difficile. Non è un viaggio dell'ego o qualcosa del genere, è la fredda e dura verità dell'essere un tossicodipendente. Chi ce l'ha fatta. Chi deve farcela ogni giorno. Il lavoro che devi fare ogni giorno per salvarti da questo mostro che vive nel tuo cervello è una cosa sconcertante con cui vivere".

I nostri pensieri sono con la famiglia e gli amici di Matthew Perry.

Fonte: Comic Book