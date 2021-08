Scritto da: Maria Anna Cappelleri - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Non siamo soliti a Mad for Series trattare notizie di gossip, ma questa voce che gira a Hollywood fa sognare troppo per non parlarne. Molti indizi, infatti, sembrerebbero far pensare ad un avvicinamento tra le due star di Friends, Jennifer Aniston e David Schwimmer, entrambi presenti insieme ai colleghi nella recente reunion della sit-com.

Proprio durante la puntata speciale, i due hanno rivelato che, mentre giravano la serie, c'era stato del tenero tra di loro, anche se rimasto platonico perché o l'uno o l'altra avevano sempre altre relazioni.

Di recente, i due sono stati visti spesso trascorrere tempo insieme. In particolare, è stato un collaboratore vicino ai due a rivelare alla rivista Closer che, dopo la reunion, i due abbiano riscoperto l'alchimia che li ha sempre legati. Secondo la stessa rivelazione, David Schwimmer sarebbe andato a casa dell'amica a Los Angeles, dove avrebbero trascorso delle giornate insieme, anche a fare passeggiate in un vigneto di Santa Barbara.

Più recentemente, tuttavia, l'attore ha negato che ci sia un riavvicinamento romantico.

Però, soprattutto dopo aver rivisto Ben Affleck e Jennifer Lopez di nuovo insieme dopo tanti anni, chi può mai dire cosa riserva il futuro per i due?

Voi che ne pensate? Li shippate oppure no?

Fonte: Independent