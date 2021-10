James Michael Tyler (Gunther in Friends) Muore e soli 59 Anni

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 8 ore fa

L'attore statunitense James Michael Tyler si è spento a soli 59 anni, dopo una lunga battaglia contro il cancro. Ad annunciarlo è stata la famiglia tramite un comunicato.

Indimenticabile interprete del proprietario del Central Park Gunther nella famosa serie TV Friends, i suoi cari lo conoscevano anche come musicista, divulgatore della prevenzione del cancro e uomo amorevole. Il suo manager ha condiviso una dichiarazione:

"Michael amava la musica dal vivo, tifava per i Clemson Tiger e si ritrovava spesso in avventure improvvise e divertenti. Bastava incontrarlo una sola volta per capire di aver trovato un amico per la vita".

Nello show, creato da David Crane e Marta Kaufmann, il personaggio di Tyler, che aveva una cotta per Rachel (Jennifer Aniston), è apparso in 148 episodi.

Non si sono fatti attendere i tanti messaggi condivisi sui social dai colleghi protagonisti di Friends. Jennifer Aniston ha scritto:

"Friends non sarebbe stata la stessa senza di te. Grazie per le risate che hai portato nello show e nelle nostre vite. Ci mancherai tanto". Inoltre Courtney Cox ha voluto aggiungere:

"L'enorme gratitudine che portavi nella stanza e che mostravi ogni giorno sul set è la stessa che io ho per averti conosciuto. Riposa in pace James".

Warner Bros. Television mourns the loss of James Michael Tyler, a beloved actor and integral part of our FRIENDS family. Our thoughts are with his family, friends, colleagues and fans. ❤️☕️ pic.twitter.com/9coGnT5BHz — FRIENDS (@FriendsTV) October 24, 2021

Tyler aveva rivelato lo scorso giugno nel programma Today di avere un tumore alla prostata in fase avanzata e aveva parlato apertamente della sua battaglia per sensibilizzare le persone a sottoporsi a controlli periodici. In quella occasione aveva annunciato:

"Il mio obiettivo, lo scorso anno, era quello di arrivare al mio cinquantanovesimo compleanno. L'ho fatto. Il mio obiettivo ora è aiutare a salvare almeno una vita".

Nella sua carriera d'attore Tyler è apparso anche in serie TV quali: Sabrina, vita da strega, Scrubs e Episodes.

Fonte: Variety