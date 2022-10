Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Paramount+ ha rilasciato un poster e il nuovo full trailer di Tulsa King, il suo prossimo spettacolo drammatico con protagonista Sylvester Stallone.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

L'inedita serie TV di Taylor Sheridan segue il capo della mafia newyorkese Dwight "The General" Manfredi (Stallone) subito dopo essere stato rilasciato dalla prigione per aprire un negozio a Tulsa, in Oklahoma. Rendendosi conto che la sua famiglia mafiosa potrebbe non avere in mente i suoi migliori interessi, Dwight costruisce lentamente un "equipaggio" da un gruppo di personaggi improbabili, aiutando a stabilire un nuovo impero criminale in un luogo che per lui potrebbe anche essere un altro pianeta.

Lo spettacolo segna la terza collaborazione di Sheridan con Paramount+ dopo il suo fortunato spin-off di Yellowstone, 1883 e Mayor of Kingstown, con Jeremy Renner. Oltre a Stallone, il cast dello show prevede anche Garrett Hedlund, Andrea Savage, Andrew Olson, Zachary Brooks, Martin Starr e Domenick Lombardozzi.

Tulsa King debutterà su Paramount+ il 13 novembre.

Fonte: Deadline