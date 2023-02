Scritto da: Simone Sagona - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Sui canali social ufficiali di True Detective è stata finalmente pubblicata la prima immagine della quarta stagione, intitolata Night Country, che debutterà presto in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Il capitolo inedito, scritto e diretto da Issa López, vedrà Jodie Foster e Kali Reis come protagoniste. Il cast include anche John Hawkes, Christopher Eccleston, Fiona Shaw e Anna Lambe.

La trama segue il mistero della scomparsa di sei uomini che gestiscono la Tsalal Arctic Research Station nella città di Ennis, in Alaska, durante la lunga notte invernale. Per risolvere il caso, le detective Liz Danvers (interpretata da Foster) ed Evangeline Navarro (a cui presta il volto Reis) dovranno affrontare i propri demoni interiori e l'oscurità per scoprire segreti sepolti e ben custoditi dal ghiaccio.

