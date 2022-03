Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

È stato rilasciato un nuovo trailer per la stagione 2 di Three Busy Debras, e anticipa ciò che accadrà per le signore di Lemoncurd. La prima stagione della serie è stata presentata per la prima volta a marzo 2020 e segue i tre personaggi interpretati da Sandy Honig, Alyssa Stonoha e Mitra Jouhari che vivono, appunto, nella città di Lemoncurd. La serie è creata, scritta e prodotta da Honig, Stonoha e Jouhari insieme ai produttori esecutivi Amy Poehler (Parks and Recreation) e Kim Lessing (Harlem).

La nuova stagione dello show di Adult Swim, che racconta la surreale vita quotidiana di tre casalinghe squilibrate tutte di nome Debra, non ha ancora una data di uscita ufficiale.

Fonte: Screen Rant