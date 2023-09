The Wonder Years 3 non ci sarà! ABC ha Cancellato la Serie TV

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 18 ore fa

The Wonder Years, il reboot dell'amatissima serie TV degli anni '80, non tornerà per una terza stagione su ABC. La notizia arriva non molto tempo dopo la conclusione del secondo lotto di episodi.

Nonostante la grande attenzione che ha circondato il reboot, lo spettacolo ha avuto qualche difficoltà a trovare il suo pubblico. La decisione di trasmettere la seconda stagione durante l'estate, periodo tradizionalmente utilizzato per i progetti in declino o destinati alla cancellazione, ha già fornito un indizio sul potenziale destino dello show.

Gli ascolti non hanno sicuramente aiutato The Wonder Years, che si è trovato in fondo alla lista delle serie ABC per la stagione estiva e del 2022-23. La situazione diventa ancora più complessa considerando gli attuali scioperi della WGA e della SAG-AFTRA, che mettono in dubbio il futuro di molte produzioni.

Il reboot si è concentrato sulla famiglia Williams, seguendo le avventure del giovane Dean. La storia è narrata da Don Cheadle, che presta la sua voce alla versione adulta del personaggio. Nel cast anche Elisha "EJ" Williams, Dulé Hill, Saycon Sengbloh, Laura Kariuki, Julian Lerner, Amari O 'Neil e Milan Ray.

Fonte: Deadline