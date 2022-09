Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

The Wonder Years, lo show ispirato all’omonima serie degli anni ’80, ha recentemente aggiunto un nuovo membro all’interno del cast: è stato infatti annunciato che la cantante Patti LaBelle è stata scritturata per apparire in veste di guest star nel secondo arco narrativo.

L’attrice, apparsa anche in alcuni episodi della quarta stagione di American Horror Story, vestirà i panni di Shirley Williams, la madre di Bill (Dulé Hill di Suits), direttrice del coro della chiesa, descritta come una donna estremamente dolce ma capace di trasformarsi radicalmente se qualcuno dei cantanti non intona le note giuste.

Creato da Saladino K. Patterson, lo show targato ABC è ambientato alla fine degli anni ’60 e segue le vicende dei Williams, una famiglia afroamericana della classe media che vive a Montgomery, in Alabama. La storia è narrata dal punto di vista del figlio dodicenne Dean, interpretato nella versione giovanile da Elisha “EJ” Williams e in quella adulta dal "War Machine" del MCU, Don Cheadle (Black Monday).

La prima stagione di The Wonder Years è disponibile in streaming su Disney+.

