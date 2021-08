The Wonder Years: il Poster Ufficiale della Serie TV Reboot

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

L'emittente televisiva statunitense ABC ha recentemente rilasciato un nuovo poster della serie TV reboot The Wonder Years (Blue Jeans).

New poster for #TheWonderYears - premiering September 22 on ABC. pic.twitter.com/wmPBGHs22I — Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) August 23, 2021

La serie TV originale andata in onda per sei stagioni in Italia sulla Rai negli anni '90, è incentrata su Kevin (Fred Savage), un ragazzo che cresce in una periferia americana a cavallo tra la fine degli anni '60 e i primi anni '70. Il revival sarà ambientato nello stesso periodo ma si concentrerà su una famiglia nera che vive in Alabama. Così Savage, che dirigerà il pilot e sarà il produttore esecutivo, passa il testimone al giovane attore Elisha Williams che sarà protagonista.

Prodotto dal co-creatore di Empire Lee Daniels e affidato a Saladin K. Patterson (The Big Bang Theory) che farà da showrunner, il revival di The Wonder Years coinvolgerà come consulente anche il co-creatore della serie originale Neal Marlens.

Questa nuova versione dello show degli anni ‘90, cambia il punto di vista, filtrando la storia attraverso la prospettiva di una famiglia di colore che vive in Alabama proprio nei turbolenti anni delle proteste per i diritti civili, di Martin Luther King e del Civil Rights Act del 1965.

Il nuovo cast include anche Don Cheadle (Avengers: Endgame), che racconterà la serie TV come l'adulto Dean Williams. Dulé Hill (Black Monday) interpreterà Bill Williams, Saycon Sengbloh sarà Lillian Williams, Laura Kariuki (Black Lightning) interpreterà Kim Williams, Julian Lerner sarà Brad Hitman, Amari O'Neil (All American) interpreterà Cory Long e Milan Ray (Modern Love) sarà Keisa Clemmons.

The Wonder Years debutterà mercoledì 22 settembre su ABC e Hulu.

Fonte: Comic Book