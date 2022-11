Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 12 ore fa

Nelle scorse ore Netflix ha rilasciato il primo teaser trailer di The Witcher: Blood Origin, che debutterà sulla piattaforma il prossimo mese. Mentre molti fan di The Witcher probabilmente non vedono l'ora che arrivi la terza stagione della serie madre, il gigante dello streaming sta iniziando a espandere il franchise. E anche se questo nuovo spin-off di The Witcher non sarà lungo come lo spettacolo principale, arricchirà ulteriormente la tradizione e il retroscena di questo mondo fantastico.

Il video ci dà principalmente uno sguardo ai vari personaggi su cui Blood Origin sarà incentrato, poiché i personaggi principali di The Witcher come Geralt, Ciri e Yennefer non appariranno nella serie TV. Invece, l'inedito progetto presenterà nuovi volti che esistevano molto prima degli eventi di The Witcher.

Ambientata 1200 anni prima degli eventi di The Witcher, la serie TV è creata da Declan de Barra e Lauren Schmidt-Hissrich. La trama si focalizza sulla creazione del primo prototipo di Witcher e sugli eventi che portano alla fondamentale congiunzione delle sfere quando i mondi dei mostri, degli uomini e degli elfi si sono fusi in uno.

Il cast principale comprende Michelle Yeoh come Scian, l'ultimo componente di una tribù nomade di elfi in missione per recuperare una lama rubata alla sua gente, Laurence O'Fuarain come Fjall, Mirren Mack come Merwyn e Sophia Brown nel ruolo di Éile.

The Witcher: Blood Origin sarà disponibile dal 25 dicembre su Netflix con quattro episodi.

Fonte: Comic Book