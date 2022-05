Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Una delle ultime indiscrezioni riguardo la serie TV The Witcher: Blood Origin, ambientata più di un secolo prima della narrazione di The Witcher, afferma che Netflix avrebbe in programma come data di uscita di rilascio il mese di ottobre.

Il rumor, riportato da Redanian Intelligence, va contro le precedenti voci secondo cui lo show, sarebbe stato disponibile in estate tra i mesi di giugno e agosto. Il colosso dello streaming però non ha ancora rivelato una data di uscita ufficiale.

Inoltre, il rapporto sostiene anche che la serie TV avrà meno episodi del previsto. Quando ci fu l'annuncio della produzione, venne riferito che sarebbe stata composta da sei episodi, ma Blood Origin potrebbe averne solo quattro. Anche in questo caso, comunque, bisogna aspettare l'ufficialità da parte di Netflix.

Il prequel racconterà la creazione del primo prototipo di Witcher e gli eventi che porteranno alla “congiunzione delle sfere”, quando i mondi dei mostri, degli uomini e degli elfi si sono fusi tra loro.

In attesa di prossimi aggiornamenti, vi invitiamo a guardare il teaser trailer di Blood Origin.

Intanto le riprese della terza stagione di The Witcher sono in corso.

Fonte: Redanian Intelligence