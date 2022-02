Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Secondo un nuovo rapporto, la terza stagione di The Witcher introdurrà uno dei personaggi preferiti dai fan: si tratta di Milva, nota anche come Maria Barring. Attualmente la terza stagione è in fase di pre-produzione, e quindi iniziano a emergere notizie sullo spettacolo, inclusi rapporti sul casting per i nuovi personaggi.

Stando alle voci, Milva sarà un personaggio ricorrente che incontrerà Geralt verso la fine della stagione per assistere il cacciatore di mostri in una situazione terribile. Il casting è stato nascosto dietro il nome in codice Marylebone, che ha la seguente descrizione per fornire agli attori interessati un'idea di cosa comporterà il ruolo:

"Marylebone possiede non solo uno spirito affilato come un rasoio, ma anche una lama veloce. La sua età smentisce la sua esperienza, poiché è stata costretta a maturare rapidamente e imparare a sopravvivere in un mondo crudele".

Questa descrizione del personaggio fa suonare un campanello di allarme in quanto non fa menzione al tiro con l'arco, per cui il personaggio è noto. Ma questa descrizione potrebbe anche essere una falsa pista.

Se Milva comparirà nello show, sarà la prima apparizione del personaggio nel franchise, poiché, pur essendo un personaggio di spicco nel mondo di The Witcher, è stata solo accennata nei videogiochi.

Ovviamente tutto ciò al momento è da prendere con le pinze, in quanto non è stato ancora ufficializzato dalle parti coinvolte.

Le prime due stagioni di The Witcher sono disponibili su Netflix.

Fonte: Comic Book