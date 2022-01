Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

La pre-produzione della terza stagione di The Witcher è iniziata, e gli ultimi aggiornamenti suggeriscono potenziali nuove location e una maggiore portata per il prossimo capitolo della serie Netflix.

Il produttore esecutivo Steve Gaub sta attualmente esplorando le location per la terza stagione di The Witcher e, tra i paesaggi e i luoghi trovati durante i suoi viaggi, ci sono grandi aree boscose e un tunnel dall'aspetto inquietante. Ciò suggerisce che ci dirigeremo verso posti sconosciuti.

Anche la creatrice/showrunner di The Witcher Lauren S. Hissrich è entrata in scena, pubblicando una foto di lei che cammina lungo un sentiero a Londra. Non c'è un programma prestabilito per quando inizieranno effettivamente le riprese, ma lo scouting delle location è di solito uno dei primi passi per far girare le telecamere entro pochi mesi.

Gaub ha inoltre condiviso un'immagine contenente probabilmente alcuni oggetti di scena, sottotitolando il post: "Sicuramente la terza stagione non sarà da meno".