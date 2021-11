Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 23 ore fa

A poco meno di un mese dal debutto della seconda stagione della serie fantasy The Witcher, il colosso dello streaming Netflix ha svelato una breve clip del prossimo capitolo.

Il video mostra il protagonista Geralt di Rivia (Henry Cavill) impegnato a combattere il Myriapod in una foresta innevata. Il mostro però non sembra interessato allo strigo e, infatti, dopo averlo scaraventato contro un masso, il Myriapod si dirige altrove. Forse sta dando la caccia alla principessa Ciri (Freya Allan)?

Il profilo ufficiale della serie TV promette altri mostri per la prossima stagione, quindi le creature da combattere non mancheranno, come per esempio Viy di Maribor.

New monsters await. Are you ready? ⚔️



Meet. The. Myriapod. #TheWitcher Season 2. December 17. pic.twitter.com/vgpbjGxIpL — The Witcher (@witchernetflix) November 25, 2021

La sinossi ufficiale del secondo capitolo recita così:

"Convinto di aver perso Yennefer per sempre durante la battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel posto più sicuro che conosce: Kaer Morhen, la fortezza della sua infanzia. Mentre re, elfi, umani e demoni del Continente lottano per la supremazia al di fuori delle mura, Geralt deve proteggere la giovane principessa da un pericolo ancora più grande: il misterioso potere che è in lei".

La seconda stagione di The Witcher debutterà il 17 dicembre sulla piattaforma Netflix.

Fonte: Comic Book