Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

La star di Smallville Tom Welling è ufficialmente entrato a far parte di The Winchesters, in cui reciterà nei panni di Samuel Campbell (originariamente interpretato da Mitch Pileggi in Supernatural) - padre di Mary (Meg Donnelly).

Samuel ha insegnato a Mary tutto ciò che sa. Burbero e pragmatico, è un cacciatore veterano che preferisce le azioni alle parole. Ma quando Samuel si allea con Mary e le sue amiche per salvare il mondo, non solo dovrà sconfiggere il mostro più pericoloso che abbia mai affrontato, ma dovrà anche ricucire la sua relazione con sua figlia. Welling farà la sua prima apparizione come Samuel Campbell nell'episodio sette.

Secondo la descrizione del primo episodio della serie TV, "Prima di Sam e Dean c'erano i loro genitori, John e Mary. Raccontato dal punto di vista del narratore Dean Winchester (Jensen Ackles), The Winchesters è l'epica storia d'amore mai raccontata di come John Winchester (Drake Rodger) ha incontrato Mary Campbell (Meg Donnelly) e ha messo tutto in gioco non solo per salvare il loro amore, ma il mondo intero. Quando John torna a casa dai combattimenti in Vietnam, un misterioso incontro innesca una nuova missione per ripercorrere il passato di suo padre. Nel suo viaggio incontra Mary, la cacciatrice di demoni di 19 anni che è anche alla ricerca di risposte dopo la scomparsa del padre. Insieme, i due uniscono le forze con la giovane e inesperta cacciatrice Latika (Nida Khurshid) e lo scanzonato Carlos (Jonathan "Jojo" Fleites) per scoprire le verità nascoste su entrambe le loro famiglie. La loro indagine li porta in un emporio di libri rari, la cui proprietaria Ada (Demetria McKinney) si interessa all'occulto e potrebbe fornire i pezzi mancanti al loro puzzle. Ma i segreti sono profondi sia per i Winchester che per i Campbell e, nonostante i migliori sforzi della madre di John, Millie (Bianca Kajlich), per proteggere suo figlio dal perseguire una vita pericolosa di caccia ai demoni, John e Mary sono entrambi determinati a lavorare insieme. Glen Winter ha diretto l'episodio scritto da Robbie Thompson".

La premiere, diretta da Glen Winter e scritta da Robbie Thompson, debutterà in America il prossimo 11 ottobre.

Fonte: Deadline