Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 50 minuti fa

Aiutato dalla narrazione di Dean Winchester (Jensen Ackles), il prossimo progetto The CW seguirà le versioni più giovani di John Winchester (Drake Rodger) e Mary Campbell (Meg Donnelly) negli anni '70.

The Winchesters non è il primo tentativo di costruire un franchise dal successo di Supernatural: il primo è stato Bloodlines, che si sarebbe svolto a Chicago, il secondo sarebbe dovuto essere Wayward Sisters, che avrebbe seguito i personaggi di Jody Mills (Kim Rhodes) e Claire Novak (Kathryn Newton) mentre guidavano un gruppo di donne cacciatrici di mostri. L'ultimo tentativo si differenzia concentrandosi su John e Mary, due protagonisti ricorrenti che sono vitali per l'eredità di Supernatural.

A tal proposito, Drake Rodger afferma che la connessione va molto più in profondità del semplice riportare sullo schermo due nomi importanti. L'attore ha parlato di uno dei suoi episodi preferiti di Supernatural e di come esso riveli così tanto su John (interpretato allora da Jeffrey Dean Morgan). Rodger ha affermato che la traiettoria del suo personaggio è paragonabile a quella di Walter White di Breaking Bad, notando che lo spin-off evidenzierà queste somiglianze:

"Stavo guardando l'episodio 20 della prima stagione, che è uno dei miei episodi preferiti di Supernatural. È un episodio molto significativo per John Winchester. Parlando con Sam dice: 'Quando Mary è morta, tutto ciò che ho visto era il male nel mondo che mi circondava. E tutto ciò che ho fatto è stato per prepararti a questo, volevo che andassi al college, volevo che tu avessi una casa, dei figli e una famiglia, ma non riuscivo a vedere oltre il male'. Per John è vita o morte, ma tutto ciò che vede è la morte. Quindi, per me, è una transizione molto in stile Walter White/Heisenberg di Breaking Bad, del tipo: 'Mostriamo chi avrebbe potuto essere John Winchester; mostriamo cosa voleva essere contro qualsiasi cosa il destino, o Dio, o come vuoi chiamarlo, aveva in serbo per lui'. E per me è una storia triste".

The Winchesters debutterà su The CW l'11 ottobre.

Fonte: Screen Rant