Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Dopo le prime foto svelate dei personaggi della serie TV fantasy The Wheel of Time e l'annuncio dell'inizio delle riprese già della seconda stagione, lo showrunner Rafe Judkins è tornato a parlare dello show, rivelando che l'attore di The Witcher, Dónal Finn, sostituirà Barney Harris come Mat Cauthon nella seconda stagione della serie TV targata Amazon Prime Video.

Il motivo del recasting non sembra essere così chiaro, infatti la produzione non ha voluto commentare l'accaduto. Arriva come una sorpresa questa decisione poiché Mat è uno dei personaggi principali e più popolari della famosa omonima saga di romanzi fantasy di Robert Jordan e Brandon Sanderson, adattati per il piccolo schermo.

Proprio lo showrunner della serie TV Judkins, tempo fa, si era espresso su quali fattori potevano influenzare la scelta dei personaggi. Queste le sue parole:

"Mat e Perrin sono molto più che personaggi di contorno. A volte le persone si sono trovate a non innamorarsi veramente di questi personaggi fino ad alcuni dei libri successivi, quando viene dato loro modo di conoscerli veramente e di vedere il loro punto di vista sul mondo. Speriamo che nello show, Marcus e Barney riescano ad offrire sin da subito performance talmente forti da essere parte integrante del cast d’insieme fin dall'inizio".

Il resto del cast è composto da: Rosamunde Pike, Daniel Henney, Zoë Robins, Madeleine Madden, Josha Stradowski e Marcus Rutherford.

La premiere di The Wheel of Time sarà rilasciata sulla piattaforma Amazon Prime Video il 19 novembre.

Fonte: Deadline