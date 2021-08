Scritto da: Alessandro Lella - Data di pubblicazione: 4 ore fa

The Walking Dead: World Beyond, serie TV spin-off del campione di incassi targato AMC, The Walking Dead, annuncia la conferma di nuovi attori per il secondo e ultimo ciclo di episodi, attualmente in produzione.

Nei mesi scorsi, avevamo assistito all'ingresso nel cast di Max Osinski e Gissette Valentin, accompagnati dalla conferma di Robert Palmer Watkins con un ruolo ricorrente nel nuovo capitolo.

Grazie all'autorevole sito web Deadline, sappiamo inoltre che al loro fianco vedremo l'attrice americana Anna Khaja (già nota per Quantico, The Good Place e Silicon Valley).

Khaja andrà a ricoprire il ruolo di Indira, intelligente leader artistica con un solo intento, proteggere la sua famiglia e le persone che hanno riposto fiducia in lei come leader.

The Walking Dead: World Beyond è co-creato da Scott M.Gimple e dallo showrunner Matt Negrete. Per chi se la fosse persa, in questo articolo abbiamo parlato della sinossi della seconda stagione.

Ancora non si ha una data ufficiale per il rilascio dei nuovi episodi dello show, ma possiamo ipotizzare un rilascio entro il 2021.

Fonte: Deadline