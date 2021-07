Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 29 giugno 2021

Mentre la serie madre è in procinto di debuttare il 22 agosto con la premiere dell’undicesima stagione, proseguono i lavori sull’ultimo ciclo di episodi del più recente spin-off del franchise, The Walking Dead: World Beyond.

Dopo il recente ingresso nel cast di Max Osinski e la conferma del ritorno di Robert Palmer Watkins, è stato da poco annunciato il nome di un altro interprete che apparirà durante la seconda annata: si tratta di Gissette Valentin, i cui crediti sono legati a show come Ozark e Cobra Kai.

Stando a quanto comunicato, l’attrice ricoprirà un ruolo ricorrente vestendo i panni del caporale Diane Pierce, descritta come un soldato intelligente e determinato, tanto da ispirare rispetto anche in coloro che si trovano in posizioni gerarchiche superiori alla sua.

Lo show, creato da Scott M. Gimple e Matthew Negrette, segue le vicende di quattro adolescenti che, dopo aver ricevuto un preoccupante messaggio da parte del padre di due di loro, decidono di lasciare la propria comunità per rintracciarlo e salvarlo dalla misteriosa organizzazione CRM.

Jelani Alladin, volto di Will Campbell, ha recentemente rilasciato un’intervista in cui, parlando dei prossimi episodi - il cui rilascio è previsto per la fine dell’anno - ha accennato di aspettarsi un’atmosfera diversa e soprattutto molte sequenze action:

“Non ho idea di cosa ci sia in serbo, non lo so proprio, ma posso immaginare, in base a ciò che abbiamo visto nel finale della prima stagione, che ci sarà molta azione e molti scontri nello show. Penso che per la serie sarà fantastico portare un'energia diversa: avete infatti visto questi ragazzi estremamente ingenui all’inizio del viaggio, ma ora non lo sono più. Sono stati letteralmente macchiati dal sangue”.

Fonte: Comic Book