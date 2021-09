Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

La seconda stagione di The Walking Dead: World Beyond è ormai prossima al suo debutto e, se da un lato porterà a conclusione l’epica avventura delle sorelle Bennett e dei loro amici, dall’altro potrebbe configurarsi come un tassello essenziale per espandere ed esplorare maggiormente l’universo del franchise.

I nuovi episodi vedranno infatti l’incredibile ritorno del personaggio di Jadis (Pollyanna McIntosh), la leader degli Scavengers apparsa per la prima volta nella settima annata della serie madre e che, come ricorderanno i fan, ha abbandonato il gruppo dei sopravvissuti su di un aereo dell’organizzazione CRM, portando con sé Rick (Andrew Lincoln), nell’episodio Cosa c’è Dopo.

La misteriosa comunità è stata l'avversaria dei protagonisti di The Walking Dead: World Beyond, e, ora che Hope (Alexa Mansour) è finita nelle loro mani, avrà un ruolo ancora più determinante e gli spettatori potranno finalmente apprenderne maggiori dettagli e scoprire i segreti che si celano all’interno della struttura stessa.

“Ogni show è un diverso pezzo del puzzle” - ha affermato il co-creatore Scott Gimple - “E ogni tassello non è solo una trama, ma è la storia personale dei personaggi e allo stesso tempo rivela aspetti di una mitologia ancor più grande”.

In quest’ottica la presenza di Jadis si configura come ”un collegamento importante per la storia della CRM che è apparsa in tutte e tre le serie”.

In un precedente comunicato, Gimple aveva inoltre dichiarato:

”Questo show mette in scena diversi angoli del globo insieme alle differenti persone che lo abitano. In questa stagione vedremo almeno tre mondi molto distinti fra loro, popolati da altrettanti personaggi caratteristici, con i loro problemi e il loro posto. In un certo senso spieghiamo alcune cose che stanno accadendo e di cui la gente potrebbe non essere consapevole. Quindi si prospetta una scoperta di nuove informazioni e dettagli”.

Stando quindi alle anticipazioni, la seconda stagione di The Walking Dead: World Beyond, che debutterà sulla AMC il prossimo 3 ottobre, potrebbe davvero portare una spinta in più nell’espansione dell’universo televisivo basato sui fumetti di Robert Kirkman.

Fonte: Comic Book