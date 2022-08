Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Precedentemente intitolato Isle of the Dead, lo spin-off inedito di The Walking Dead, incentrato su Maggie e Negan è stato ribattezzato The Walking Dead: Dead City.

Eli Jorné, sceneggiatore e co-produttore di The Walking Dead sarà showrunner di Dead City, con la supervisione di Scott Gimple, mentre i due protagonisti Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan saranno i produttori esecutivi.

AMC aveva in precedenza annunciato che Isle of the Dead sarebbe uscita nel 2023 e sarebbe stata composta da sei episodi. L’attuale Dead City vede i due famosi protagonisti Maggie e Negan mentre si dirigono in una Manhattan post-apocalittica, colma di morti ed abitanti sopravvissuti.

“Lauren e Jeffrey sono sempre stati gran collaboratori e ora portiamo questa collaborazione ad un livello superiore, con una serie che li porterà oltre i loro limiti. Tutti noi siamo entusiasti di questa nuova sfida, tutta diversa dall’epopea di The Walking Dead”, ha dichiarato Scott Gimple.

Fonte: Comic Book