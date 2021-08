Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

L’atteso appuntamento con la premiere dell’ultima stagione di The Walking Dead è sempre più vicino, e la AMC continua a mantenere focalizzata l’attenzione del pubblico grazie ai costanti aggiornamenti che giungono online, l’ultimo dei quali ha concesso un primo sguardo ai nuovi personaggi.

Come sanno da tempo i fan, la rete televisiva ha intenzione di ampliare maggiormente l’universo del franchise, con una serie di prossimi show, uno dei quali interamente dedicato a due amatissimi personaggi, Daryl (Norman Reedus) e Carol (Melissa McBride).

L’annuncio del progetto risale ormai a quasi un anno fa e le notizie nel frattempo sono state estremamente esigue, ma finalmente Angela Kang, coinvolta in veste di co-creatrice insieme a Scott Gimple, è tornata a parlare dello show, confermando i lavori in corso e prevedendo un possibile debutto nel 2023.

“Abbiamo sicuramente parlato di come pensiamo di introdurre la storia” - ha spiegato la showrunner- “Abbiamo presentato quello che pensiamo sia il pilota, ma è tutto in fase di sviluppo, come da programma. Il progetto può ancora subire battute d’arresto o essere riscritto, ma abbiamo un piano che speriamo funzioni”.

Nonostante quindi la situazione sia ancora in totale divenire, quel che è certo è che lo show sarà diverso dalla serie madre, nei toni e nelle atmosfere, come ha confermato lo stesso Gimple in un’intervista.

Non resta che attendere i prossimi aggiornamenti e nel frattempo vi ricordiamo che i nuovi episodi di The Walking Dead debutteranno il 22 agosto.

Fonte: Comic Book