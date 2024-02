Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 15 febbraio 2024

L'episodio conclusivo della prima stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon ha anticipato che lo spin-off tornerà con una seconda stagione, intitolata The Book of Carol.

Il primo capitolo si è concluso con Daryl (Norman Reedus) ancora bloccato oltreoceano, in Francia, dove è finito per errore, mentre era sulle tracce dell’amico scomparso Rick (Andrew Lincoln). I nuovi episodi vedranno il ritorno nel franchise di Melissa McBride che interpreta Carol, di nuovo in viaggio alla ricerca di Daryl.

Nelle scorse ore il produttore esecutivo e responsabile dei contenuti Scott M. Gimple ha dichiarato:

“Lo showrunner David Zabel sta lavorando duramente sui nuovi episodi insieme alle star e ai produttori esecutivi Reedus e McBride. Ho davvero paura di poter svelare troppo perché ho già in mente il finale, quindi non mi spingerò così lontano. Posso dire che sarà una stagione bellissima, una stagione intensa, lo paragono ad un film horror francese indie".

Nel cast principale sono presenti anche Clémence Poésy (Isabelle), Louis Puech Scigliuzzi (Laurent), Laika Blanc Francard (Sylvie), Anne Charrier (Madame Genet) e Romain Levi (Codron). Tra le new entry ci sarà Manish Dayal (The Resident) nel ruolo di Ash, un sopravvissuto che incontra Carol durante la sua missione per trovare Daryl.

Fonte: Comic Book