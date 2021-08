Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

La fine è ormai sempre più vicina per una delle serie horror più amate del panorama televisivo: pochissimo tempo separa infatti i fan dall’atteso debutto sulla rete AMC dalla premiere dell’undicesima, conclusiva, stagione di The Walking Dead.

Come anticipato, la nuova annata sarà la più lunga per lo show, essendo infatti composta da 24 episodi, che verranno però suddivisi in tre blocchi da 8 e trasmessi separatamente, con il series finale che giungerà sul piccolo schermo nella seconda metà del 2022.

Nonostante i tempi dilungati, i lavori continuano a proseguire di buona lena, e proprio recentemente il direttore della fotografia, Duane Manwiller, è intervenuto su Instagram, pubblicando un post che annuncia ai suoi followers che al momento la serie è giunta ufficialmente a metà delle riprese previste.

I nuovi episodi vedranno i protagonisti alle prese da un lato con la minaccia dei Razziatori e della misteriosa comunità del Commonwealth, e dall’altro con problematiche di natura interna.

Fra la ricostruzione di Alexandria, la mancanza di risorse e attriti vari, si attende l’esito del difficile confronto fra Negan (Jeffrey Dean Morgan di Supernatural) e Maggie (Lauren Cohan di Whiskey Cavalier).

L’undicesima stagione The Walking Dead debutterà in America il prossimo 22 agosto, mentre in Italia è previsto il rilascio della prima puntata il giorno successivo su Disney+.

Fonte: Comic Book