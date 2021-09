Scritto da: Emilio De Chiara - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Jeffrey Dean Morgan ha rivelato di non sapere come si concluderà The Walking Dead. Lo scorso settembre, la AMC Networks ha annunciato che la serie sarebbe finita nel 2022, dopo un’undicesima stagione composta da 24 episodi.

Morgan ha detto che non sa cosa accadrà nel finale:

“Siamo arrivati all’ultima stagione, e si dovrà concludere uno show iconico durato undici anni. Non so quanto sarà semplice per i nostri sceneggiatori, e per le persone che dovranno occuparsene. Non so cosa accadrà, ogni cosa è una sorpresa per me, ogni copione è qualcosa di nuovo. Vedremo. Spero che Negan sopravviva, e che possa continuare la sua strada verso la redenzione, ma ho la sensazione che non sarà così semplice”.

L’attore ha continuato:

“Non so come finirà lo show. La showrunner e gli sceneggiatori dicono di saperlo, non so se crederci. Ma loro dicono di saperlo. Io non ne ho idea. Ho provato a chiedere, ma ho ricevuto solo occhiatacce”.

Lo scorso luglio, la showrunner Angela Kang ha detto che il finale di serie era stato ideato e progettato, ma al momento ancora non era stato scritto. Khary Payton (che interpreta Ezekiel) ed Eleanor Matsuura (Yumiko) hanno detto di sapere come si concluderà la storia.

Secondo Morgan, inizialmente il team creativo dello show non aveva idea che l’undicesima stagione sarebbe stata l’ultima. L’attore ha detto:

“La notizia, arrivata nel bel mezzo della pandemia, è stata una sorpresa, non solo per me e per il resto degli attori, ma per tutte le persone coinvolte nello show, a partire dalla produzione. Neanche Scott Gimple [il responsabile dei contenuti] e Angela Kang ne avevano idea. La notizia è arrivata dal nulla, ed ha cambiato tutto. Penso che l’undicesima stagione fosse già pianificata, e improvvisamente è diventato: ‘Dobbiamo anche concludere la storia, in qualche modo’.”.

Morgan ha aggiunto:

“La notizia ha preso tutti di sorpresa, è stato un enorme cambiamento. E poi hanno aggiunto i 6 episodi [bonus] alla decima stagione, e invece di farne 16, ne faranno 24 [per l’undicesima]. C’è molto a cui pensare”.

In qualsiasi modo finisca The Walking Dead, Morgan spera di riprendere il ruolo di Negan in uno spin-off (prequel o sequel).

Fonte: Comic Book