Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

L’epilogo delle vicende apocalittiche di Daryl e di tutti i protagonisti di The Walking Dead è ormai alle porte, e, mentre si avvicina sempre più la data del fatidico appuntamento, una breve anticipazione è recentemente giunta online.

La rete televisiva AMC ha infatti voluto stuzzicare il pubblico con la pubblicazione di una breve clip che mostra i minuti iniziali di Lockdown, il primo degli ultimi 8 episodi dell’11° stagione.

Accompagnati dalla voce fuori campo della giovane Judith Grimes (Cailey Fleming), il video si apre con una carrellata di immagini tratte dai precedenti archi narrativi, dal fatidico risveglio dello sceriffo Rick (Andrew Lincoln) nel letto dell’ospedale, passando per i vari nemici che i sopravvissuti hanno dovuto affrontare nel corso del tempo.

In seguito si torna al presente, con Daryl (Norman Reedus) e Maggie (Lauren Cohan di Supernatural) che si trovano braccati e circondati dal terribile Lance Hornsby (Josh Hamilton di Tredici) e da numerosi soldati del Commowealth.

Come riusciranno i due a trarsi d’impaccio? Per saperne di più, non resta che attendere la trasmissione dell’episodio, che arriverà in Italia su Disney+ il 3 ottobre.

Nel frattempo vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra guida con tutte le informazioni in merito a questo conclusivo lotto di puntate.

The Opening Minutes of #TheWalkingDead Season 11C Premiere! pic.twitter.com/8giPYhWLCo — TWD Promos & Videos (@TWDPromos) September 26, 2022

Fonte: Comic Book