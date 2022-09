Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Un’altra grande battaglia si profila all’orizzonte, un ultimo scoglio da superare per poter finalmente aver pace in un mondo dove tutto ormai è collassato, dove il pericolo si nasconde dietro ogni angolo e assume diverse forme, “vive o morte”.

Entrambe le comunità sono disposte a tutto per sopravvivere e continuare a prosperare, ma quale sarà l’esito dello scontro? Quali limiti saranno costrette le fazioni a valicare per assicurarsi la vittoria? Riusciranno infine i sopravvissuti a ritrovare la propria umanità e a rasserenare il loro animo dilaniato dalle tremende esperienze sostenute?

Dopo undici stagioni, si avvicina sempre di più il momento di porre la parola fine ad una serie che, nonostante i suoi alti e bassi, è riuscita ad entrare nel cuore di tantissimi fan, trasponendo sul piccolo schermo le pagine dell’iconico fumetto di Robert Kirkman.

I restanti 8 episodi dell’annata conclusiva di The Walking Dead sono infatti pronti a debuttare e in vista dell’imminente appuntamento, potrebbe essere necessario un breve recap.

La trama

Nella precedente tranche di puntate, i protagonisti, dopo aver chiuso il capitolo Mietitori, sono stati infatti accolti nella strutturata e quasi idilliaca comunità del Commonwealth, dove, una volta entrati e lasciati alle spalle le lotte con i vaganti, tutto sembra essere tornato a prima dell’apocalisse, e ognuno si integra a proprio modo, trovandosi un lavoro e assaporando la quotidiana routine.

Non tutto però è quel che sembra e squarciato l’utopistico velo, il marcio viene a galla e se da un lato Eugene e Rosita, con l’aiuto di Connie e altri, decidono di mettere in campo le proprie forze per smascherare le menzogne di Pamela Milton, dall’altro Daryl, Maggie e quelli rimasti all’esterno si trovano a gestire il terribile Hornsby.

Nell’ultimo episodio infatti l’ambizioso vice governatore aveva assoldato Leah per attaccare Hilltop, e malgrado la morte dell’ex di Daryl, il piano giunge a buon fine, portandolo a prendere il controllo sulla comunità.

Cosa accadrà dunque a questo punto?

È lecito presumere che il gruppo dei protagonisti agirà inizialmente su due fronti, colpendo il Commonwealth sia internamente che al di fuori, arrivando infine al decisivo scontro che concluderà la diatriba.

Quali saranno però le perdite e chi invece riuscirà a salvaguardare la propria incolumità?

È facile ipotizzare che personaggi come Maggie, Negan e Daryl usciranno incolumi dal conflitto, visto la decisione da parte della AMC di proseguire le loro storie con la produzione di spin-off a loro dedicati.

Per tutti gli altri invece il discorso è diverso ed è difficile fare anche eventuali ipotesi basate sulla controparte cartacea, visto che la serie si è spesso presa numerose licenze rispetto al materiale originale (un esempio, il destino riservato a Carl Grimes).

Poco e niente è infatti trapelato e dunque bisognerà attendere la visione delle puntate per valutare ciò che hanno elaborato gli sceneggiatori.

Il cast

I nuovi episodi vedranno il ritorno di tutti gli interpreti principali, fra cui:

Norman Reedus , nei panni di Daryl Dixon;

, nei panni di Daryl Dixon; Melissa McBride come Carol Peletier;

come Carol Peletier; Lauren Cohan (Whiskey Cavalier), volto di Maggie Greene;

(Whiskey Cavalier), volto di Maggie Greene; Josh McDermitt , interprete di Eugene Porter;

, interprete di Eugene Porter; Christian Serratos , nei panni di Rosita;

, nei panni di Rosita; Seth Gilliam (Teen Wolf), come Padre Gabriel;

(Teen Wolf), come Padre Gabriel; Ross Marquand , volto di Aaron;

, volto di Aaron; Jeffrey Dean Morgan (Supernatural), interprete di Negan;

(Supernatural), interprete di Negan; Khary Payton , nei panni di Ezekiel;

, nei panni di Ezekiel; Cooper Andrews , come Jerry;

, come Jerry; Nadia Hilker , volto di Magna;

, volto di Magna; Eleanor Matsuura , interprete di Yumiko;

, interprete di Yumiko; Lauren Ridloff , nei panni di Connie;

, nei panni di Connie; Cassady McClincy , come Lydia;

, come Lydia; Paola Lázaro , volto di Principessa;

, volto di Principessa; Cailey Fleming, interprete di Judith Grimes.

Nonché gli ultimi arrivati: Josh Hamilton (Tredici), Laila Robins (The Boys) e Michael James Shaw, nei rispettivi panni di Lance Hornsby, la governatrice Pamela Milton e Michael Mercer.

La data di uscita e il trailer

La prima puntata delle otto che comporranno quest’ultima parte della stagione conclusiva di The Walking Dead verrà trasmessa in America il 2 ottobre, giungendo il giorno successivo in Italia sul servizio streaming di Disney+.

Vi lasciamo con il trailer ufficiale pubblicato dalla società di streaming.