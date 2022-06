Scritto da: Mattia Bergamo - Data di pubblicazione: 1 ora fa

The Umbrella Academy, l'adattamento targato Netflix della serie a fumetti creata da Gerard Way e Gabriel Bà, dopo la terza stagione rilasciata nei giorni scorsi, potrebbe riservare ulteriori sorprese. La star Robert Sheehan prevede infatti un arco turbolento per il suo personaggio, Klaus Hargreeves, uno dei personaggi preferiti dai fan.

Come gli altri fratelli, l’arco caratteriale di Klaus si è concentrato principalmente sulla gestione delle conseguenze della sua infanzia traumatica sotto le cure di Reginald Hagreeves (Colm Feore). Tuttavia, l’evoluzione del personaggio nel corso della serie è forse uno dei cambiamenti più drammatici dello show. Passando da tossicodipendente che temeva i propri poteri, nella prima stagione, a membro della famiglia con una maggiore consapevolezza nella padronanza della morte nella terza, Klaus ha messo in pratica la sua crescita nell’aiutare gli Hargreeves. Tuttavia, assistiamo al colpo di scena della perdita dei poteri da parte di tutti i membri della famiglia, compresa l’immortalità acquisita da Klaus.

Proprio questo colpo di scena potrebbe far tornare il personaggio alle sue abitudini autodistruttive. Sheehan, infatti, ha previsto che l’arco caratteriale di Klaus, in una potenziale quarta stagione, potrebbe vederlo alle prese con la perdita dei suoi poteri.

"Potete essere dannatamente sicuri che all'inizio della quarta stagione - se ne avremo una, che Dio ci benedica - tornerà a quelle mentalità distruttive e auto-perpetuanti. Penso che sarà qualcosa come: ‘Sai una cosa, al diavolo. Ho fatto tutto questo lavoro partendo dal nulla’, e quella narrazione si è davvero ristabilita nella sua testa. Quindi dovrà, suppongo, trovare un modo per amare se stesso senza i suoi poteri. Credo davvero che sarà questa la prossima sfida per Klaus", ha dichiarato l'attore.

Le tre stagioni di The Umbrella Academy sono disponibili su Netflix.

Fonte: Screen Rant